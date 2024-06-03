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Эдуард Сперцян был предложен «Лацио» — Николо Скира

Эдуард Сперцян был предложен «Лацио» — Николо Скира
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Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян был предложен «Лацио» в качестве возможной замены испанцу Луису Альберто, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Сперцян пока не является главной целью для руководства римского клуба.

Ранее сообщалось, что Сперцяном интересуются три клуба французской Лиги 1 — «Лион», «Марсель» и «Лилль».

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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