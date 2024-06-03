Сергеев: перед Суперфиналом Кубка России в моей карьере не хватало одного трофея

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался по итогам Суперфинала Фонбет Кубка России с «Балтикой» (2:1).

«Перед Суперфиналом Кубка России в моей карьере не хватало одного трофея. Я выигрывал во Второй и Первой лигах, РПЛ и Суперкубок. Оставался Кубок. Я проиграл его с «Крыльями». Я благодарен всем ребятам. Не было никаких воспоминаний о проигранном финале с «Крыльями». Я хотел выиграть, и мы этого добились. Сейчас в сборную, а потом в отпуск», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Балтикой» состоялся накануне, 2 июня. Игра проводилась на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых.