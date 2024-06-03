Черепанов: назначение Черчесова — здорово для сборной Казахстана, но ему будет сложно

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов отреагировал на назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера казахстанской национальной команды по футболу.

«Назначение Черчесова — это здорово для сборной Казахстана. Специалистов такого уровня в Казахстане ещё не было. Не было тех, кто играл на чемпионате мира и занял такое высокое место. Черчесову будет сложно в сборной Казахстана. Сложно в том, что в этом году отменили весь лимит. Сейчас есть команды, которые выставляют по 11 легионеров. Также думаю, что сборная Казахстана прошла свой пик. Сложно сказать, как будет дальше», — сказал Павел Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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