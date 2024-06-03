Аршавин — о «Реале»: Карло Анчелотти делает классные команды

Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался по итогам финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024, победу в котором одержал мадридский «Реал».

«Понятно, что «Реал» класснее, «Боруссия» дала бой — особенно в первом тайме. При удачном раскладе могла и продлить время сенсаций, но в целом Карло Анчелотти, не понимаю как, делает классные команды. «Реал» остался без центрального нападающего, играл весь сезон и уверенно выиграл Ла Лигу, к сожалению для меня, и Лигу чемпионов. И это без центрального нападающего», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ»

Напомним, финал Лиги чемпионов состоялся в субботу, 1 июня. «Реал» и «Боруссия» играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). На 74-й минуте счёт в игре открыл защитник «Реала» Даниэль Карвахаль. Затем, на 83-й минуте матча, преимущество мадридцев удвоил нападающий Винисиус Жуниор, установив итоговый счёт встречи – 2:0.