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Созин: странно, что тренер уровня Черчесова не нужен в РПЛ, могу лишь поздравить Казахстан

Созин: странно, что тренер уровня Черчесова не нужен в РПЛ, могу лишь поздравить Казахстан
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Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на новость о назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Нет пророка в своём отечестве. Странно, тренер такого уровня не нужен в РПЛ. Но я могу лишь поздравить Казахстан, что договорились с тренером, который великолепно проявил себя на чемпионате мира и в клубном футболе.

И ещё: наконец-то закончатся все эти разговоры про Черчесова и «Спартак». Там клуб пишет свою историю – и просто не хочет его звать. Но зато у Черчесова новые большие задачи – Лига наций, отбор на ЧМ… Думаю, у него всё получится, он специалист высокого уровня. Так что болеем за Казахстан», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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