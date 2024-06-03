Созин: странно, что тренер уровня Черчесова не нужен в РПЛ, могу лишь поздравить Казахстан

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на новость о назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Нет пророка в своём отечестве. Странно, тренер такого уровня не нужен в РПЛ. Но я могу лишь поздравить Казахстан, что договорились с тренером, который великолепно проявил себя на чемпионате мира и в клубном футболе.

И ещё: наконец-то закончатся все эти разговоры про Черчесова и «Спартак». Там клуб пишет свою историю – и просто не хочет его звать. Но зато у Черчесова новые большие задачи – Лига наций, отбор на ЧМ… Думаю, у него всё получится, он специалист высокого уровня. Так что болеем за Казахстан», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».