Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Филимонов: вижу, как прибавляют «Динамо» и «Краснодар», а «Спартак» топчется на месте

Филимонов: вижу, как прибавляют «Динамо» и «Краснодар», а «Спартак» топчется на месте
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов поделился мыслями о прогрессе красно-белых.

«Может ли «Спартак» побороться за чемпионство с «Зенитом»? Я вижу, как прибавляют «Динамо» и «Краснодар», а «Спартак» по большому счёту топчется на месте», — приводит слова Филимонова «РБ Спорт».

Напомним, за 30 матчей в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» заработал 50 очков. Красно-белые расположились на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. В последний раз красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/2017.

Чемпионом страны в минувшем сезоне стал «Зенит», который набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Московское «Динамо» финишировало с 56 набранными очками третьим, уступив серебро по дополнительным показателям «Краснодару».

Материалы по теме
Экс-голкипер «Спартака» Филимонов высказался о чемпионстве «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android