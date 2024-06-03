Филимонов: вижу, как прибавляют «Динамо» и «Краснодар», а «Спартак» топчется на месте

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов поделился мыслями о прогрессе красно-белых.

«Может ли «Спартак» побороться за чемпионство с «Зенитом»? Я вижу, как прибавляют «Динамо» и «Краснодар», а «Спартак» по большому счёту топчется на месте», — приводит слова Филимонова «РБ Спорт».

Напомним, за 30 матчей в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» заработал 50 очков. Красно-белые расположились на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. В последний раз красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/2017.

Чемпионом страны в минувшем сезоне стал «Зенит», который набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Московское «Динамо» финишировало с 56 набранными очками третьим, уступив серебро по дополнительным показателям «Краснодару».