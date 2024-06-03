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Больше 60% опрошенных в Германии ждут начала Евро-2024

Больше 60% опрошенных в Германии ждут начала Евро-2024
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Немецкое издание Spiegel провело опрос среди болельщиков сборной Германии, в результате которого стало известно, сколько людей ждут начала предстоящего чемпионате Европы — 2024.

По результатам опроса, который проводился после двух успешных матчей с Францией (2:0) и Нидерландами (2:1), этот показатель составил 61,9%. Отмечается, что в конце июня 2023 года только 23,8% немцев ответили на вопрос «Насколько вы рады Евро-2024 в Германии?» положительно.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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