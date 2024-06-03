Геркус: сборной Казахстана повезло с Черчесовым, а РПЛ — нет

Бывший заместитель генерального директора «Зенита» Илья Геркус высказался о Станиславе Черчесове, который занял должность главного тренера сборной Казахстана.

«Жаль, что Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана. Сборной Казахстана повезло, а РПЛ — нет», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 3 июня, стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Последним местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

С 2022 по 2024 год сборную Казахстана возглавлял Магомед Адиев. В апреле этого года Адиев был назначен главным тренером грозненского «Ахмата», а уже в мае российский специалист объявил об уходе из сборной Казахстана.