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Личка: в РПЛ самый сильный состав у «Зенита», за ним идут все остальные

Личка: в РПЛ самый сильный состав у «Зенита», за ним идут все остальные
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что санкт-петербургский «Зенит» обладает сильнейшим составом в Российской Премьер-Лиге.

— Состав «Динамо» уступает составу «Зенита» по качеству?
— Понятно, что у «Зенита» очень качественный подбор игроков. Они последние пять лет побеждают всех. В нашей лиге у них самый сильный состав, а за ними идут остальные команды. Это то качество, к которому нужно стремиться. Но у «Зенита» два равных состава, которые абсолютно одинаково сильны, — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2023/2024. Для команды Сергея Семака этот титул стал шестым. Кроме того, сине-бело-голубые выиграли Кубок страны, переиграв в Суперфинале калининградскую «Балтику».

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