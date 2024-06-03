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Анхело Энрикес: матч «Балтика» — «Зенит» интереснее финала Лиги чемпионов

Анхело Энрикес: матч «Балтика» — «Зенит» интереснее финала Лиги чемпионов
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Игрок «Балтики» Анхело Энрикес сравнил Суперфинал Фонбет Кубка России с финальным матчем Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией» (2:1)

«Я согласен, что наш матч с «Зенитом» получился намного интереснее финала Лиги чемпионов. В нашей игре было больше голевых моментов, чем в игре «Реала» и «Боруссии», – приводит слова Энрикеса «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Балтикой» состоялся накануне, 2 июня. Игра проводилась на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    
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