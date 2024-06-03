Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Пари НН» Зе Турбо: у меня есть предложения, я отличный футболист

Форвард «Пари НН» Зе Турбо: у меня есть предложения, я отличный футболист
Комментарии

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо ответил на вопрос, есть ли у него предложения от других клубов. Также африканский форвард заявил, что хотел бы продолжить свою футбольную карьеру в чемпионате России, отметив местных болельщиков.

— Есть ли у меня предложения от других клубов? Конечно! Я же отличный футболист (смеётся).

— Российские клубы тоже вас зовут?
— А вот этого я сказать не могу.

— Но вы бы хотели остаться в России?
— Конечно. Мне нравятся люди в России, посмотрите на наших болельщиков, — приводит слова Зе Турбо интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, в завершившемся сезоне на счету Зе Турбо 29 матчей за «Пари Нижний Новгород». Форвард успел забить четыре гола и отдать одну результативную передачу.

Материалы по теме
«Пари НН» камбэком спас место в РПЛ! «Арсенал» устроил самострел двумя автоголами в стыках
«Пари НН» камбэком спас место в РПЛ! «Арсенал» устроил самострел двумя автоголами в стыках
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android