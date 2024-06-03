Форвард «Пари НН» Зе Турбо: у меня есть предложения, я отличный футболист

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо ответил на вопрос, есть ли у него предложения от других клубов. Также африканский форвард заявил, что хотел бы продолжить свою футбольную карьеру в чемпионате России, отметив местных болельщиков.

— Есть ли у меня предложения от других клубов? Конечно! Я же отличный футболист (смеётся).

— Российские клубы тоже вас зовут?

— А вот этого я сказать не могу.

— Но вы бы хотели остаться в России?

— Конечно. Мне нравятся люди в России, посмотрите на наших болельщиков, — приводит слова Зе Турбо интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, в завершившемся сезоне на счету Зе Турбо 29 матчей за «Пари Нижний Новгород». Форвард успел забить четыре гола и отдать одну результативную передачу.