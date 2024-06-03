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Инсайдер назвал точное время объявления трансфера Мбаппе в «Реал»

Инсайдер назвал точное время объявления трансфера Мбаппе в «Реал»
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Известный инсайдер и журналист Саша Тавольери назвал точное время объявления трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». По информации Тавольери, случится это в 19:30 по центральноевропейскому времени (21:30 мск).

Напомним, ранее появилась информация, что «Реал» объявит о переходе Килиана Мбаппе сегодня, 3 июня. В минувшем сезоне Килиан Мбаппе сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн. Действующий контракт французского нападающего с «ПСЖ» рассчитан до конца июня этого года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Мадридский «Реал» выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Боруссию» Дортмунд.

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