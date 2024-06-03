Салихова: Тедеско и Ваноли успешны в Европе, а критиковавшие их ветераны сидят на диване

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новость о том, что экс-наставник красно-белых Паоло Ваноли вывел «Венецию» в итальянскую Серию А.

«После ухода из «Спартака» Тедеско возглавил «Лейпциг» и выиграл с ним Кубок Германии впервые в истории клуба, сейчас большие надежды у национальной команды Бельгии на Евро. Ваноли взял слабую «Венецию», которая стояла на вылет, и вывел её в Серию А.

Может, кому-то и не нравится футбол Тедеско и Ваноли, но они успешно работают в Европе, а критиковавшие их некоторые ветераны, эксперты и блогеры сидят на тех же диванах в тех же студиях. Единственное, за что они борются — это эфир-часы в разных ТВ и YouTube-программах, оставаясь много лет без работы в футболе», — сказала Салихова Metaratings.ru.

Минувший сезон-2023/2024 итальянской Серии B «Венеция» завершила на третьем месте, набрав по итогам 38 матчей 70 очков. В плей-офф за попадание в Серию А подопечные Ваноли обыграли «Палермо» (3:1 по сумме двух встреч) и «Кремонезе» (1:0).

Напомним, Ваноли тренировал «Спартак» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России.