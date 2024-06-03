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«Зенит» хочет приобрести нападающего «Спартака» Соболева — источник

«Зенит» хочет приобрести нападающего «Спартака» Соболева — источник
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Санкт-петербургский «Зенит» проявляет повышенный интерес к нападающему «Спартака» Александру Соболеву. Сине-бело-голубые всерьёз рассматривают возможность подписания российского форварда, сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, сумма отступных у Александра в контракте со «Спартаком» для российских клубов составляет € 30 млн. Напомним, за красно-белых Соболев выступает с 2020-го. В нынешнем сезоне нападающий провёл 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал девять результативных передач. Действующий контракт Александра со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

Отметим, что по итогам сезона-2023/2024 «Зенит» стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.

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