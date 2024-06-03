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Тарханов: Черчесов продолжит в сборной Казахстана, что начал Адиев

Тарханов: Черчесов продолжит в сборной Казахстана, что начал Адиев
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Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на новость о назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Главный тренер сборной Казахстана — нормальная должность для Станислава Черчесова. У него есть долгий опыт работы со сборной России. Черчесов — опытный наставник, поэтому он продолжит, что начал Адиев. Хочу пожелать Черчесову успеха, ведь скоро начнутся отборочные матчи на чемпионат мира 2026 года.

Без разницы, где ему лучше работать, — в сборной или клубе. Но, наверное, всё-таки лучше работать в клубе, потому что там встречаешься с футболистами каждый день. А в национальной команде видишься с игроками только перед матчами. Поэтому Черчесов подберёт себе помощника, который будет просматривать и следить за каждым игроком.

Наверное, Черчесова взяли в сборную Казахстана, чтобы он привнёс что-то новое, но при этом продолжил ту работу, которая была. Национальная команда Казахстана достаточно неплохо выступила в отборе на чемпионат Европы 2024 года, ведь был момент, когда они могли пройти на турнир. Но не повезло с Грецией, однако это был первый матч, где они уступили с крупным счётом», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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