Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, какую репутацию клуб из Санкт-Петербурга имеет в агентской среде.

«Какую репутацию «Зенит» имеет в агентской среде? «Зенит» воспринимают как топ-клуб мирового уровня. Хорошие тренеры и игроки каждый год, поэтому его так и воспринимают, и все об этом знают. «Бенфика» или «Марсель» сопоставимы с «Зенитом»? Конечно», — приводит слова Поссо Metaratings.

Напомним, «Зенит» занял первое место в минувшем сезоне РПЛ. Сине-бело-голубые стали чемпионами России в шестой раз подряд. В сезоне-2023/2024 судьба чемпионского титула решилась в последнем туре РПЛ. Также сине-бело-голубые стали обладателями Кубка России и Суперкубка страны.