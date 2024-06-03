Агент Баринова ответил на вопрос, возможен ли уход игрока из «Локомотива»

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, оценил сезон в исполнении своего подопечного. Также агент ответил на вопрос, есть ли вероятность ухода Баринова из московского клуба.

— Поставил бы Диме абсолютно стабильную пятёрку за сезон, без скидок на то, что я для него близкий человек. Лучший игрок команды, лидер, который очень много значит для коллектива как на поле, так и за его пределами.

— Возможен ли трансфер или следующий сезон Дмитрий точно проведёт в «Локомотиве»?

— У него действующий контракт. У Димы накопилось множество неприятных болячек, он доигрывал сезон, несмотря на травмы, на уколах. Сейчас ему нужно долечиться, так что нет никакого смысла об этом говорить, — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

Напомним, в завершившемся сезоне Баринов провёл за «Локомотив» 32 матча, в которых забил два мяча и отдал один результативный пас.