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Личка рассказал, смог бы Тюкавин заиграть в «Атлетико» или «Бенфике»

Личка рассказал, смог бы Тюкавин заиграть в «Атлетико» или «Бенфике»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, смог бы нападающий бело-голубых Константин Тюкавин заиграть в европейском топ-клубе.

— Кто, на ваш взгляд, лучший игрок сезона?
— Тюкавин. Посмотрите на его статистику. Он помогал команде, был важным игроком.

— Были слухи про интерес к нему со стороны «Атлетико» и «Бенфики». Костя потянул бы такой уровень?
— Пока не попробуешь, никогда не узнаешь… потянул ли бы он уровень. Саба Сазонов и Арсен Захарян уехали и пытаются себя показать. Да, первый год может быть тяжёлым, но потом ты привыкнешь к скоростям и требованиям. Всё зависит от Кости, руководства «Динамо» и наличия предложения, — приводит слова Лички «Матч ТВ».

21-летний Константин Тюкавин в минувшем сезоне сыграл 30 матчей, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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