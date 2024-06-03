Личка рассказал, смог бы Тюкавин заиграть в «Атлетико» или «Бенфике»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, смог бы нападающий бело-голубых Константин Тюкавин заиграть в европейском топ-клубе.

— Кто, на ваш взгляд, лучший игрок сезона?

— Тюкавин. Посмотрите на его статистику. Он помогал команде, был важным игроком.

— Были слухи про интерес к нему со стороны «Атлетико» и «Бенфики». Костя потянул бы такой уровень?

— Пока не попробуешь, никогда не узнаешь… потянул ли бы он уровень. Саба Сазонов и Арсен Захарян уехали и пытаются себя показать. Да, первый год может быть тяжёлым, но потом ты привыкнешь к скоростям и требованиям. Всё зависит от Кости, руководства «Динамо» и наличия предложения, — приводит слова Лички «Матч ТВ».

21-летний Константин Тюкавин в минувшем сезоне сыграл 30 матчей, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.