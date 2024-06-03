Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Балтики» Жиров высказался о возможном переходе Латышонка в топ-клуб РПЛ

Игрок «Балтики» Жиров высказался о возможном переходе Латышонка в топ-клуб РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Балтики» Александр Жиров высказался о возможном переходе вратаря калининградцев Евгения Латышонка в российский топ-клуб. Ранее в СМИ появились слухи об интересе к голкиперу со стороны «Зенита» и «Краснодара».

«Для Жени этот сезон сложился очень хорошо, он молодец. Главное, чтобы и дальше продолжал прогрессировать. Я за любого игрока, который повысит свой уровень и сможет выступать в топе российского чемпионата или за рубежом, буду рад», — приводит слова Жирова «РИА Новости Спорт».

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В нынешнем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 650 тыс.

Материалы по теме
Кафанов рассказал, что «Балтика» попросила не вызывать Латышонка в сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android