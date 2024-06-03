Личка: если руководство не захочет меня поменять, я останусь в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка признался, что хотел бы продолжить работу в московском клубе.

— Впереди лето. Можно уже сказать, что вы остаётесь в «Динамо»?

— Мой контракт с «Динамо» продлился. Я приеду в Прагу, и мы спокойно поговорим с руководством о следующих шагах. Если они не хотят меня менять, то я остаюсь. Я хочу остаться в «Динамо». Уверен, что мы будем работать в следующем году вместе, — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, Марцел Личка возглавил «Динамо» прошлым летом. Под руководством чешского специалиста бело-голубые провели сезон-2023/2024, завершив кампанию на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ранее Личка работал во главе «Оренбурга», а также возглавлял брестское «Динамо» и чешский клуб «Хмел».