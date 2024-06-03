Экс-игрок «Кайрата» Жуков: надеюсь, что у сборной Казахстана при Черчесове будет прогресс

Футболист сборной Казахстана и «Цанчжоу» Георгий Жуков, ранее выступавший в составах «Астаны», «Кайрата» и «Урала», оценил назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной команды Казахстана.

«Станислав Черчесов — хороший тренер. Я думаю, что он это доказал в прошлом. Это действительно хорошая новость, поэтому я надеюсь, что у сборной Казахстана будет прогресс. Руководство национальной команды нашло хорошую замену Магомеду Адиеву. Я полагаю, что Черчесов сможет добавить чего-то нового сборной Казахстана, потому что он очень опытный тренер, а команда является молодой. Поэтому у Черчесова можно многому научиться.

Я не могу с уверенностью сказать, что при Черчесове будет больше или меньше шансов на проход на чемпионат мира 2026 года. По ходу отборочных игр будет больше понятно. У команды есть куда стремиться и расти. Команде будет нелегко в отборе, тем более Казахстан ни разу в истории не попадал на чемпионат мира или Европы. Я надеюсь, что такое произойдёт», — сказал Жуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.