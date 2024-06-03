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Тренер «Монцы» Палладино возглавит «Фиорентину» — Фабрицио Романо

Тренер «Монцы» Палладино возглавит «Фиорентину» — Фабрицио Романо
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Главный тренер «Монцы» Раффаэле Палладино возглавит «Фиорентину» после недавнего ухода Винченцо Итальяно из клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По сообщению источника, клуб в данный момент проясняет окончательные детали перехода и подготовил двухлетний контракт с тренером.

Ранее Винченцо Итальяно объявил о своём уходе из «Фиорентины» Он возглавил команду летом 2021 года.

40-летний Палладино работает в «Монце» с лета 2022 года. Под его руководством команда провела 73 матча, в которых одержала 26 побед, 21 раз сыграла вничью и в 26 потерпела поражение. «Монца» в минувшем сезоне итальянской Серии А на финишировала 12-м месте, имея в своём активе по итогам 38 матчей 45 очков.

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