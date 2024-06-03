Тарханов: Игнашевичу стоило остаться в «Балтике» и попытаться бороться за выход в РПЛ

Российский тренер Александр Тарханов считает, что Сергею Игнашевичу не стоило покидать тренерский мостик «Балтики» после вылета команды из РПЛ и поражения в Суперфинале Кубка России.

«Возможно, Игнашевичу стоило остаться в «Балтике» и попытаться в следующем году вновь побороться за выход в РПЛ. У него уже есть опыт работы в РПЛ, и он знает, как здесь всё устроено. Если бы он остался в «Балтике» и вышел бы в РПЛ, то он бы по-другому управлял командой.

Не могу сказать, будет ли Игнашевич рассматривать только команды РПЛ для дальнейшей работы. Всё зависит от того, кто предложит ему работу. Желаю ему только успеха!» — сказал Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.