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Игнашевич написал письмо болельщикам «Балтики» после ухода из клуба

Игнашевич написал письмо болельщикам «Балтики» после ухода из клуба
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Бывший главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич написал письмо болельщикам после ухода из клуба.

Вчера, 2 июня, пресс-служба калининградцев объявила, что Сергей Игнашевич покинул команду по истечении срока действия трудового договора.

Ранее сообщалось, что 44-летний специалист принял решение покинуть клуб и объявил об этом на пресс-конференции после Суперфинала Кубка России.

Сергей Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. Под его руководством калининградская команда провела 105 матча, 44 из которых выиграла, 27 свела к ничьей и 34 проиграла. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда набрала 26 очков за 30 матчей и опустилась в Первую лигу.

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