Энцо Мареска назначен на пост главного тренера «Челси»

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил имя нового главного тренера команды. Им стал 44-летний Энцо Мареска.

Отмечается, что стороны заключили контракт до лета 2029 года с возможностью продления ещё на сезон.

Предыдущим клубом Марески был «Лестер». По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Лестер» получит компенсацию в размере € 10 млн за досрочное расставание с Энцо. Под руководством Марески «лисы» набрали 97 очков и заняли первое место в Чемпионшипе, вернувшись в английскую Премьер-лигу спустя год после вылета.

Напомним, 21 мая «Челси» объявил о расторжении контракта с Маурисио Почеттино по обоюдному согласию. По итогам прошедшего сезона АПЛ лондонцы набрали 63 очка и заняли шестое место.