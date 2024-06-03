Защитник «Пари НН» Тихий не смог объяснить провальный весенний отрезок команды

Защитник «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Тихий рассказал, благодаря чему команде удалось сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) по итогам минувшего сезона.

«Мы сами себя загнали в такую яму, из которой нам и пришлось самим выбираться. Было очень тяжело. Психологический фон команды оставлял желать лучшего, много было проигранных матчей по весне. Было очень сложно собраться. Мы несколько раз с ребятами собирались, говорили, высказывали друг другу.

Никак не могу объяснить то, что происходило весной. Мы взяли всё в свои руки и понимали, что на кону очень многое, у нас нет обратного пути», — сказал Тихий в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, клуб потерпел поражения в 8 из 10 последних матчей последнего сезона РПЛ. «Пари Нижний Новгород» сохранил прописку в РПЛ только по итогам переходных матчей за право на участие в лиге, победив по сумме двух встреч тульский «Арсенал» (3:2).