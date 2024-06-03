Игрок «Балтики» Гузина назвал Игнашевича одним из лучших российских тренеров

Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина рассказал, чем ему запомнился главный тренер Сергей Игнашевич, покинувший калининградскую команду по окончании минувшего сезона.

«Игнашевич запомнился как тренер, с которым я вышел в РПЛ. Он — большой профессионал, который всегда старался побеждать, как и мы. Игнашевич давал советы. Рассказывал, как защитники реагируют на нападающих. Подробно объяснял, как мне действовать — в какую сторону поставить корпус.

Игнашевич, наверное, один из лучших российских тренеров. У него всё впереди. Он ещё молодой. «Балтика» — вторая или третья команда в его карьере. Он ещё покажет свой уровень. Он нам часто показывал на тренировках «Интер», так что хотел бы увидеть его в будущем там», — приводит слова Гузины Sport24.

Вчера, 2 июня, пресс-служба калининградцев объявила, что Сергей Игнашевич покинул команду по истечении срока действия трудового договора.

Сергей Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. Под его руководством калининградская команда провела 105 матча, 44 из которых выиграла, 27 свела к ничьей и 34 проиграла. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда набрала 26 очков за 30 матчей и опустилась в Первую лигу.