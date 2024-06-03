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Игрок «Балтики» Гузина назвал Игнашевича одним из лучших российских тренеров

Игрок «Балтики» Гузина назвал Игнашевича одним из лучших российских тренеров
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Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина рассказал, чем ему запомнился главный тренер Сергей Игнашевич, покинувший калининградскую команду по окончании минувшего сезона.

«Игнашевич запомнился как тренер, с которым я вышел в РПЛ. Он — большой профессионал, который всегда старался побеждать, как и мы. Игнашевич давал советы. Рассказывал, как защитники реагируют на нападающих. Подробно объяснял, как мне действовать — в какую сторону поставить корпус.

Игнашевич, наверное, один из лучших российских тренеров. У него всё впереди. Он ещё молодой. «Балтика» — вторая или третья команда в его карьере. Он ещё покажет свой уровень. Он нам часто показывал на тренировках «Интер», так что хотел бы увидеть его в будущем там», — приводит слова Гузины Sport24.

Вчера, 2 июня, пресс-служба калининградцев объявила, что Сергей Игнашевич покинул команду по истечении срока действия трудового договора.

Сергей Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. Под его руководством калининградская команда провела 105 матча, 44 из которых выиграла, 27 свела к ничьей и 34 проиграла. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда набрала 26 очков за 30 матчей и опустилась в Первую лигу.

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