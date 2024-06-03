Жуков: Кержаков перезагрузит тренерскую карьеру в «Кайрате», ему дадут свободу и время

Футболист китайского «Цанчжоу» и сборной Казахстана, ранее игравший в «Кайрате», Георгий Жуков высказался о назначении Александра Кержакова главным тренером клуба.

«Я думаю, что Александр Кержаков может перезагрузить свою тренерскую карьеру в «Кайрате». Я его знал в качестве очень хорошего игрока, плюс у него есть большой опыт, поэтому он понимает и разбирается в футболе. Я думаю, что в «Кайрате» ему дадут свободу и время, чтобы воплотить свои идеи. «Кайрат» — это развивающийся клуб, а по меркам Казахстана это топ-клуб. Поэтому назначение Кержакова может сработать хорошо», — сказал Жуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

29 мая стало официально известно, что 41-летний тренер возглавил алма-атинский «Кайрат». Вчера, 2 июня, «Кайрат» одержал победу в дебютном матче под руководством российского специалиста, обыграв карагандинский «Шахтёр» со счётом 4:2.