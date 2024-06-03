Моуринью высказался о возможности перехода Лукаку и Дибалы в «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о возможности перехода в турецкий клуб нападающего «Ромы» Паоло Дибалы и форварда «Челси» Ромелу Лукаку, выступающего за римский клуб на правах аренды.

«Я хочу прояснить ситуацию на 100%. У меня нет интереса ни к одному игроку из «Ромы». Никакого интереса», — сказал Моуринью на пресс-конференции.

Напомним, вчера, 2 июня, «Фенербахче» объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера команды.

Предыдущим местом работы Моуринью была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го. Под руководством португальского тренера итальянский клуб выигрывал Лигу конференций, а также играл в финале Лиги Европы.