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Моуринью высказался о возможности перехода Лукаку и Дибалы в «Фенербахче»

Моуринью высказался о возможности перехода Лукаку и Дибалы в «Фенербахче»
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о возможности перехода в турецкий клуб нападающего «Ромы» Паоло Дибалы и форварда «Челси» Ромелу Лукаку, выступающего за римский клуб на правах аренды.

«Я хочу прояснить ситуацию на 100%. У меня нет интереса ни к одному игроку из «Ромы». Никакого интереса», — сказал Моуринью на пресс-конференции.

Напомним, вчера, 2 июня, «Фенербахче» объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера команды.

Предыдущим местом работы Моуринью была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го. Под руководством португальского тренера итальянский клуб выигрывал Лигу конференций, а также играл в финале Лиги Европы.

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