Юран: к сожалению, у нас Черчесов оказался не востребован

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран отреагировал на новость о назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Станислав Саламович — мой товарищ. Он прошёл приличный путь и как тренер клубов, и как наставник сборной. Опытнейший специалист. Поработал в европейских чемпионатах — Польше и Венгрии. Если он принял данное решение, то видит потенциал сборной Казахстана. Он всегда анализирует и взвешенно подходит к выбору нового места работы. Просто так бы он на это не пошёл. К сожалению, у нас оказался не востребован. Теперь будет помогать дружественной стране. Рад, что он снова вернулся к тренерской деятельности», — приводит слова Юрана «Советский спорт».

Сегодня, 3 июня, Казахстанская федерация футбола официально объявила о назначении Черчесова на пост главного тренера.

Последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».