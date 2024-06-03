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Мареска прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Челси»

Мареска прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Челси»
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Новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о своём назначении в лондонский клуб.

«Присоединиться к «Челси», одному из крупнейших клубов мира, – мечта любого тренера. Вот почему я так рад этому шансу.

Я с нетерпением жду возможности поработать с очень талантливой группой игроков и персонала для создания команды, которая продолжит традицию успеха клуба и заставит наших болельщиков гордиться», – приводит слова Марески пресс-служба лондонского клуба на официальном сайте.

Напомним, 3 июня стало известно, что Энцо Мареска назначен на пост главного тренера «Челси». Стороны заключили контракт до лета 2029 года с возможностью продления ещё на сезон. Предыдущим клубом Марески был «Лестер».

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