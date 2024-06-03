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Вратарь «Валенсии» Мамардашвили может перейти в клуб АПЛ — журналист Мората

Вратарь «Валенсии» Мамардашвили может перейти в клуб АПЛ — журналист Мората
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«Ньюкасл» сделал предложение испанской «Валенсии» по вопросу приобретения вратаря Георгия Мамардашвили. Об этом сообщает журналист Педро Мората в соцсети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, в «Ньюкасле» связались с агентом грузинского голкипера и заявили о готовности выложить за Мамардашвили сумму в € 41 млн. При этом «сороки» ранее пытались заполучить футболиста за меньшую сумму.

Напомним, 23-летний Георгий Мамардашвили перешёл в «Валенсию» из «Динамо» (Тбилиси). Сумма трансфера составила € 850 тыс. В нынешнем сезоне Мамардашвили принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в 13 из которых он сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Голкипер включён в расширенный состав сборной Грузии на предстоящий Евро-2024 в Германии.

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