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«Он красавчик!» Игрок сборной Казахстана Жуков — об Алипе в «Зените»

«Он красавчик!» Игрок сборной Казахстана Жуков — об Алипе в «Зените»
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Футболист сборной Казахстана и «Цанчжоу» Георгий Жуков высказался об игре своего партнёра по национальной команде Нуралы Алипа в составе петербургского «Зенита».

«Конечно, рад за Нуралы Алипа. Он проделал хорошую работу и сыграл очень много матчей за «Зенит». Это честь и очень круто для него. Он внёс большой вклад, забив решающий мяч и став обладателем Кубка России. Что тут добавлять? Он красавчик!

Что касается возможного перехода летом в европейскую команду, то всегда всё возможно. Всё будет зависеть от предложения и от согласия «Зенита», ведь у него контракт с этой командой», — сказал Жуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 2 июня в Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу защитник «Зенита» Нуралы Алип в компенсированное время забил гол и принёс своей команде победу над калининградской «Балтикой» (2:1).

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