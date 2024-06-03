Новичок «Химок» Порохов: у клуба есть уровень и перспективы

Новый игрок «Химок» Илья Порохов прокомментировал свой переход в подмосковную команду.

«Очень рад, что заключил договор с командой, вышедшей в РПЛ. Для меня это новый уровень, у «Химок» есть уровень и перспективы. Дай бог, у нас всё получится, у меня и у клуба», — приводит слова Порохова официальный сайт «Химок».

Сегодня, 3 июня, «Химки» объявили о переходе Порохова на правах свободного агента.

22-летний Порохов выступал в составе «Тюмени» с лета 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 500 тыс. В минувшем сезоне Порохов принял участие в 30 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт девять забитых мячей и четыре результативные передачи.

Напомним, по итогам минувшего сезона подмосковная команда заняла первое место в Мелбет Первой лиге и вышла в РПЛ.