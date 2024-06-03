Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Химок» Порохов: у клуба есть уровень и перспективы

Новичок «Химок» Порохов: у клуба есть уровень и перспективы
Аудио-версия:
Комментарии

Новый игрок «Химок» Илья Порохов прокомментировал свой переход в подмосковную команду.

«Очень рад, что заключил договор с командой, вышедшей в РПЛ. Для меня это новый уровень, у «Химок» есть уровень и перспективы. Дай бог, у нас всё получится, у меня и у клуба», — приводит слова Порохова официальный сайт «Химок».

Сегодня, 3 июня, «Химки» объявили о переходе Порохова на правах свободного агента.

22-летний Порохов выступал в составе «Тюмени» с лета 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 500 тыс. В минувшем сезоне Порохов принял участие в 30 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт девять забитых мячей и четыре результативные передачи.

Напомним, по итогам минувшего сезона подмосковная команда заняла первое место в Мелбет Первой лиге и вышла в РПЛ.

Материалы по теме
Тренер «Тюмени» Меньщиков: хочу, чтобы Порохов засветился в РПЛ с «Химками»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android