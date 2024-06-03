«Спартак» может рассмотреть предложения по Соболеву, которым интересуется «Зенит»

«Спартак» может рассмотреть предложения по нападающему Александру Соболеву в районе € 20-22 млн. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, при совместном решении с новым главным тренером Деяном Станковичем и желании самого футболиста «Спартак» может рассмотреть предложение от € 20-22 млн без разбивки платежей, плюс бонусы за достижения.

Ранее инсайдер Иван Карпов в своих социальных сетях сообщил, что «Зенит» проявляет интерес к Соболеву.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.