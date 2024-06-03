«Зенит» объявил об уходе Кругового, пожелав футболисту удачи в ЦСКА

Крайний защитник «Зенита» Данил Круговой покинул санкт-петербургскую команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Круг, мы благодарим тебя за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желаем удачи в новом клубе!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» в телеграм-канале клуба.

Напомним, в январе этого года 26-летний Данил Круговой подписал контракт с московским ЦСКА, после чего был переведён в «Зенит-2», где успел провести девять матчей, в которых сумел забить один гол и оформить две голевые передачи. Соглашение футболиста с армейцами начинает действовать летом после истечения трудового договора Данила с «Зенитом». Круговой является воспитанником санкт-петербургского клуба. В прошедшем сезоне РПЛ крайний защитник провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.