ЦСКА принял решение уволить Владимира Федотова

Московский ЦСКА уволит Владимира Федотова с поста главного тренера команды. Об этом в своём телеграм-канале сообщил инсайдер Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Сообщается, что руководство команды приняло решение уволить российского специалиста из-за неудовлетворительных результатов в прошлом сезоне. Отмечается, что фаворитом на замену Федотову является Марко Николич, ранее работавший в московском «Локомотиве».

Владимир Федотов является главным тренером московского ЦСКА с 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с армейцами рассчитано до лета 2025 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году.