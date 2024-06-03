«Лестер» разочарован тем, как Мареска ушёл в «Челси» — The Telegraph

Руководство «Лестер Сити» разочаровано уходом главного тренера Энцо Марески в лондонский «Челси», сообщает интернет-издание The Telegraph.

По информации источника, боссы клуба довольны проделанной работой итальянского специалиста, но считают, что он ушёл из клуба при первой представившейся возможности. В «Лестере» признают, что Мареска — крайне амбициозный тренер, но открытость намерений не понравилась «лисам». Клуб получит компенсацию за уход тренера в € 12 млн, но в то же время итальянец заберёт шестерых сотрудников штаба в «Челси».

При этом сообщается, что специалист отклонил предложения от «Севильи» и «Порту» и активно участвовал в планировании будущего клуба. По рекомендации Марески «Лестер» отказался выступить в турне по США.

Напомним, сегодня, 3 июня, стало известно, что Энцо Мареска назначен на пост главного тренера «Челси». Стороны заключили контракт до лета 2029 года с возможностью продления ещё на сезон.