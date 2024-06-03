В «Ахмате» сообщили, где команда будет готовиться к новому сезону РПЛ

Летние подготовительные сборы «Ахмата» пройдут в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба в телеграм-канале команды.

В учебно-тренировочном центре грозненцы начнут занятия 19 июня. Первый этап подготовки продлится до 3 июля. Вторые сборы состоятся с 7 по 18 июля.

Ранее стало известно, что «Ахмат» согласовал новый контракт с главным тренером Магомедом Адиевым. Пресс-служба Федерации футбола Казахстана официально объявила о решении Адиева покинуть пост главного тренера национальной команды по семейным обстоятельствам. Соглашение 46‑летнего специалиста с «Ахматом» действовало до 1 июня.

«Ахмат» завершил сезон-2023/2024 на 10-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, в активе команды 35 очков по итогам 30 матчей.