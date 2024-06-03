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ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова

ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова
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Руководство ЦСКА приняло решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Владимиром Федотовым. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Отмечается, что тренерский штаб команды также покидают Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.

«Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять. Владимир Валентиныч, удачи вам в дальнейшей тренерской карьере!» — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Владимир Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году. Прошедший сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков за 30 матчей.

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