«Зенит» объявил о продлении контракта с Михаилом Кержаковым

«Зенит» продлил контракт с голкипером Михаилом Кержаковым. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в социальных сетях.

Предыдущее трудовое соглашение между сторонами истекало в конце минувшего сезона. Новый контракт рассчитан до лета 2025 года.

Михаил является воспитанником «Зенита». В основном составе сине-бело-голубых Кержаков провёл в общей сложности 138 матчей. Вместе с «Зенитом» голкипер стал семикратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и пять раз – Суперкубок страны.

Напомним, «Зенит», одержав накануне победу в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» со счётом 2:1, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России петербургский клуб набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона со счётом 0:0, 5:4 пен.