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Хорватия — Северная Македония: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Хорватия — Северная Македония: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
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Сегодня, 3 июня, пройдёт товарищеский матч сборных, в которой национальная команда Хорватии встретится с Северной Македонией. Стартовый свисток арбитра о начале игры прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
03 июня 2024, понедельник. 20:00 МСК
Хорватия
Не начался
Северная Македония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Хорватии находится в процессе подготовки к стартующему в ближайшее время в Германии чемпионату Европы – 2024. 8 июня хорваты проведут второй товарищеский матч в преддверии чемпионата Европы, в котором встретятся со сборной Португалии.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

На групповом этапе турнира соперниками сборной Хорватии станут национальные команды Испании, Албании и Италии.

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