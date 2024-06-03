Гендиректор ЦСКА Бабаев объяснил увольнение Владимира Федотова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал увольнение Владимира Федотова с поста главного тренера московского клуба.

«Мы очень благодарны Владимиру Валентиновичу и тренерскому штабу за их работу, выигранный трофей и медали прошлого сезона. Принятое решение далось руководству с большим трудом, в том числе и в связи с хорошими человеческими отношениями, которые успели сложиться за два года. Однако после серии консультаций и встреч, а также исходя из игровых тенденций и результатов команды, мы пришли к выводу, что коллективу необходимы определённая перезагрузка, новые эмоции и новые идеи», – приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Сегодня, 3 июня, московский ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера команды. Отметим, что стороны имели трудовое соглашение, которое было рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, Владимир Федотов возглавлял московский ЦСКА с 2022 года. Под его руководством армейцы по итогам сезона-2022/2023 завоевали серебряные медали Российской Премьер-Лиги, а также стали обладателями Кубка России. В минувшем розыгрыше чемпионата страны ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице.