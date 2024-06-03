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Дмитрий Кузнецов: не поддерживаю отставку Владимира Федотова из ЦСКА

Дмитрий Кузнецов: не поддерживаю отставку Владимира Федотова из ЦСКА
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на новость об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера армейцев.

«Я не поддерживаю отставку Владимира Федотова из ЦСКА. Мне всё равно, что будет делать ЦСКА. Жду ли приглашения на пост главного тренера? Пока там Бабаев, я не жду приглашения. Если даже будет приглашение о работе в ЦСКА, я отказываюсь работать при Бабаеве. При нём мы не увидим того ЦСКА, который все ждут. И увидите много людей, которые не хотят работать при нём», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 3 июня, руководство ЦСКА приняло решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Владимиром Федотовым.

Тренер возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году. Прошедший сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков за 30 матчей.

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