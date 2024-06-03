Габулов: увольнение Федотова напрашивалось. Ему не хватает масштаба для работы в ЦСКА

Бывший голкипер ЦСКА, «Динамо» и сборной России Владимир Габулов высказался об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера армейцев.

«Увольнение Федотова напрашивалось. Абсолютно правильное, взвешенное решение приняли руководители ЦСКА. Нет результата, нет внятности с рисунком игры, нет запаса прочности, нет перспектив и нет потенциала. Я с самого сначала относился скептически к этому назначению. Да, получилось в первом сезоне выиграть Кубок России и занять второе место в РПЛ. Но для ЦСКА есть только первое место и победа в Кубке России.

Прошедший сезон показал абсолютное несоответствие тренерского штаба во главе Федотовым по уровню ментальности, результата, амбициозности для ЦСКА. Но это не значит, что Федотов – слабый тренер. Просто ЦСКА слишком большой клуб для Федотова. Он грамотный специалист, но не хватает масштаба, чтобы работать в ЦСКА», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.