Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Габулов: увольнение Федотова напрашивалось. Ему не хватает масштаба для работы в ЦСКА

Габулов: увольнение Федотова напрашивалось. Ему не хватает масштаба для работы в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер ЦСКА, «Динамо» и сборной России Владимир Габулов высказался об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера армейцев.

«Увольнение Федотова напрашивалось. Абсолютно правильное, взвешенное решение приняли руководители ЦСКА. Нет результата, нет внятности с рисунком игры, нет запаса прочности, нет перспектив и нет потенциала. Я с самого сначала относился скептически к этому назначению. Да, получилось в первом сезоне выиграть Кубок России и занять второе место в РПЛ. Но для ЦСКА есть только первое место и победа в Кубке России.

Прошедший сезон показал абсолютное несоответствие тренерского штаба во главе Федотовым по уровню ментальности, результата, амбициозности для ЦСКА. Но это не значит, что Федотов – слабый тренер. Просто ЦСКА слишком большой клуб для Федотова. Он грамотный специалист, но не хватает масштаба, чтобы работать в ЦСКА», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android