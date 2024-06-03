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Стало известно, когда ЦСКА объявит имя нового главного тренера

Стало известно, когда ЦСКА объявит имя нового главного тренера
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что в ближайшее время будет объявлено имя нового главного тренера московского клуба.

«Имя нового главного тренера мы определим и объявим в ближайшее время», – приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Сегодня, 3 июня, московский ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера команды. Отметим, что стороны имели трудовое соглашение, которое было рассчитано до лета 2025 года. Ранее «Чемпионат» сообщал, что бывший рулевой московского «Локомотива» Марко Николич возглавит армейцев, если будет уволен Федотов.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице.

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