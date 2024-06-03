Владимир Габулов рассказал, кого хотел бы видеть новым главным тренером ЦСКА

Бывший голкипер ЦСКА, «Динамо» и сборной России Владимир Габулов высказался о том, кого бы хотел бы видеть новым главным тренером армейцев.

«Сейчас сложно говорить что-то конкретное о будущем тренере ЦСКА. Если руководители ЦСКА приняли решение убрать действующего тренера и поняли причины этого, думаю, с выбором нового главного тренера они не ошибутся. Конечно, больше всего хотелось бы, чтобы назначение нового тренера было вдлинную, с потенциалом того, чтобы побеждать во всех турнирах. Важно строить команду на долгие годы вперёд, как это было при Газзаеве и в определённый период при Слуцком.

В моём понимании по всем названным качествам абсолютно соответствует Сергей Игнашевич. Может быть, опытом и какими-то регалиями в тренерской карьере Сергей не может похвастаться, но это поправимо. Тем более ЦСКА сейчас не с теми возможностями, чтобы брать кого-то с регалиями. Думаю, руководство ЦСКА сейчас хочет взять тренера на долгую перспективу», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.