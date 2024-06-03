В «Рубине» подтвердили возможный уход вратаря Юрия Дюпина

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов ответил на вопрос о возможном уходе из команды вратаря Юрия Дюпина. Ранее появились слухи, что «Краснодар» планирует пригласить голкипера казанцев после ухода Матвея Сафонова, который близок к переходу в «ПСЖ».

«Уходит ли Дюпин? Скорее всего, да. Скоро будет окончательно понятно», — приводит слова Айбатова «РБ Спорт».

Контракт 36-летнего голкипера с «Рубином» истекает этим летом. Он выступает за «Рубин» с июля 2019 года. За это время футболист принял участие в 148 матчах, в которых пропустил 173 мяча. В 52 матчах Дюпин сохранил свои ворота в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.