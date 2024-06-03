Дмитрий Черышев допустил переход сына, Дениса в «Шинник»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев высказался о будущем своего сына, полузащитника Дениса Черышева. Ранее в итальянской «Венеции» сообщили об уходе российского футболиста по окончании сезона-2023/2024.

«Я всегда ему говорил, что он как игрок может рассчитывать на команду, в которой я работаю. У него есть нужные дипломы для тренерской работы, но заниматься этой деятельностью ему пока рановато. Если он вдруг появится у нас в тренировочном процессе, я буду только рад.

Держит ли Денис курс на европейские команды? Нет, почему же? Он сейчас рассматривает предложения и от европейских, и от российских клубов», — приводит слова Дмитрия Черышева Metaratings.

33-летний Денис Черышев играл в составе «Венеции» с августа 2022 года. За этот период Черышев принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс. Также Черышев выступал в составе таких клубов, как мадридский «Реал», «Валенсия», «Вильярреал».