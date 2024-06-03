Непомнящий: традиции нужно беречь, у Игнашевича есть аргумент на пост тренера ЦСКА

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался об увольнении Владимира Федотова с должности главного тренера московского ЦСКА.

«Что касается увольнения Владимира Федотова из ЦСКА, то, с одной стороны, считаю, что было сложно с составом, всё время не было оптимальных вариантов, особенно в обороне. А с другой стороны, команда потеряла очень много очков в концовках матчей, в которых имела преимущество по счёту. В первых таймах ЦСКА диктовал свои условия, а во вторых таймах всё было не так. Может быть, увольнение произошло из-за этой причины.

Вполне вероятно, что это связано с недавней отставкой Игнашевича из «Балтики». Я ещё в середине этого сезона говорил, что Игнашевич — очень привлекательная фигура для ЦСКА. Моё мнение, что традиции нужно беречь. Поэтому если кандидатура Игнашевича рассматривается, то у него есть весомый аргумент. Есть игроки, которые после завершения карьеры являются опытными во всех делах. Есть такое качество. А есть люди, которые заканчивают играть, много тренируют, но не имеют опыта. А вот Игнашевич является опытным специалистом», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.