Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: традиции нужно беречь, у Игнашевича есть аргумент на пост тренера ЦСКА

Непомнящий: традиции нужно беречь, у Игнашевича есть аргумент на пост тренера ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался об увольнении Владимира Федотова с должности главного тренера московского ЦСКА.

«Что касается увольнения Владимира Федотова из ЦСКА, то, с одной стороны, считаю, что было сложно с составом, всё время не было оптимальных вариантов, особенно в обороне. А с другой стороны, команда потеряла очень много очков в концовках матчей, в которых имела преимущество по счёту. В первых таймах ЦСКА диктовал свои условия, а во вторых таймах всё было не так. Может быть, увольнение произошло из-за этой причины.

Вполне вероятно, что это связано с недавней отставкой Игнашевича из «Балтики». Я ещё в середине этого сезона говорил, что Игнашевич — очень привлекательная фигура для ЦСКА. Моё мнение, что традиции нужно беречь. Поэтому если кандидатура Игнашевича рассматривается, то у него есть весомый аргумент. Есть игроки, которые после завершения карьеры являются опытными во всех делах. Есть такое качество. А есть люди, которые заканчивают играть, много тренируют, но не имеют опыта. А вот Игнашевич является опытным специалистом», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
ЦСКА уволил Федотова! Реакция на громкую тренерскую отставку в РПЛ. LIVE
Live
ЦСКА уволил Федотова! Реакция на громкую тренерскую отставку в РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android